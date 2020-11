Linetty, lo stakanovista di Giampaolo: dopo la nazionale subito in campo

Anche domenica contro l’Inter Karol Linetty sarà in campo dal primo minuto: anche da lui ci si attende il salto di qualità

Karol Linetty è un giocatore fondamentale per Marco Giampaolo e per il Torino, tanto da essere stato l’acquisto più caro nella scorsa sessione di mercato. È stato proprio il tecnico a richiedere come rinforzo il centrocampista polacco, giocatore che aveva già avuto modo di allenare alla Sampdoria. Linetty, dopo gli impegni con la sua Nazionale, da ieri ha potuto iniziare a focalizzarsi sulla causa granata in vista della sfida di domenica contro l’Inter. L’obiettivo fare bene a San Siro per iniziare a conquistarsi definitivamente il Torino.

Cosa si aspetta Marco Giampaolo da lui

Dopo un primo periodo di ambientamento, il Torino adesso punta sulle qualità di Linetty e spera che la mezzala possa finalmente cimentarsi nella causa granata al 100%. Con lui si punta ad un salto di qualità per quanto riguarda il centrocampo. Marco Giampaolo ripone molta fiducia su di lui e sulle sue qualità: la sua solidità e la sua abilità negli inserimenti. Linetty costituisce un perno fondamentale per l’idea di gioco del mister e per portare a compimento il progetto tecnico che ha in mente l’allenatore abruzzese.

Torino: Linetty sempre titolare

A confermare definitivamente la tesi che per Giampaolo il centrocampista polacco è fondamentale è il fatto che Linetty in questo inizio di campionato è sempre stato utilizzato: ha disputato 7 partite di campionato e una di Coppa Italia, lasciando solo una volta il segno. Infatti ad oggi un solo gol per lui, quello messo a segno contro il Sassuolo nella sua miglior prestazione con la maglia del Toro. In quella partita si è visto un Linetty abile sia in zona difensiva che offensiva. Domenica al Toro spetta la difficile sfida contro l’Inter a San Siro, banco di prova importante per la squadra granata che deve ancora tirare fuori tutte le sue potenzialità. Per il polacco potrebbe essere il momento del riscatto. D’altronde non sono un caso gli 11 gol da lui realizzati in 4 stagioni con la Sampdoria e non è casuale che il suo arrivo in granata fece arrabbiare molto i tifosi blucerchiati.