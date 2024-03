Dieci giornate al termine della stagione di Serie A, è caccia all’ottavo posto: il calendario di Torino, Monza, Lazio e Fiorentina

Il passo falso della Lazio accende la corsa all’ottavo posto. I biancocelesti sono usciti sconfitti dalla gara casalinga contro l’Udinese e restano dunque ancorati alla nona posizione, a soli due punti di vantaggio dal Toro. Torino che, complice il pareggio di Napoli, è stato scavalcato dal Monza, vittorioso sul campo del Genoa. All’ottavo posto c’è la Fiorentina, reduce dal pareggio in extremis contro la Roma di Daniele De Rossi. Sono ben quattro, dunque, le squadre che lotteranno per raggiungere l’ottavo posto. Se la quinta del campionato di Serie A dovesse qualificarsi alla Champions League, quest’ultimo varrà la qualificazione alla prossima edizione della Conference League.

Il calendario del Torino

Il Toro non avrà un calendario sulla carta troppo complicato. Nelle prossime tre gare i granata affronteranno Udinese, Monza ed Empoli, prima di trovare la Juventus alla 32ª. Poi Frosinone e due partite difficili contro Inter e Bologna. Alla 36ª i granata andranno a Verona, prima di concludere il campionato contro Milan e Atalanta.

Il calendario del Monza

Più complicato il calendario degli uomini di Palladino, che dovranno affrontare sei squadre meglio posizionate in classifica. Le prossime due gare saranno contro Cagliari e Torino, per poi ospitare in casa il Napoli. Alla 32ªuna complicata trasferta a Bologna, prima di affrontare Atalanta e Lecce. Nelle ultime quattro di Serie A i biancorossi avranno gare complicate contro Lazio, Fiorentina, Frosinone e Juventus.

Il calendario della Lazio

I biancocelesti stanno vivendo un periodo complicatissimo, con quattro sconfitte nelle ultime cinque di Serie A. La prossima gara sarà a Frosinone, prima di ospitare la Juventus. Poi il derby, la Salernitana e il Genoa. Alla 34ª gli uomini di Sarri ospiteranno il Verona, mentre le ultime quattro giornate le disputeranno contro Monza, Empoli, Inter e Sassuolo.

Il calendario della Fiorentina

Le prossime tre gare saranno complicate per la Viola, che giocherà in trasferta contro l’Atalanta e che poi ospiterà il Milan. Poi la Juventus, il Genoa e la Salernitana, prima di chiudere il campionato contro Sassuolo, Verona, Monza, Napoli e Cagliari.