Koffi Djidji si sottoporrà in giornata agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio subito contro il Napoli

Cresce l’attesa per gli esami di Koffi Djidji, che nell’ultima gara contro il Napoli si è fermato a pochi minuti dal triplice fischio. Il difensore francese ha accusato un problema muscolare, che ha costretto Juric al cambio immediato. Al suo posto l’allenatore ha inserito Sazonov. Ora per Djidji saranno necessari gli approfondimenti del caso per capire l’esatta entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Che sfortuna per Djidji

L’infortunio del francese arriva nel momento migliore della stagione dell’ivoriano. Quest’ultimo aveva infatti dovuto fare i conti con le complicanze di un’ernia inguinale che lo avevano tenuto per mesi lontano dai campi di gioco. Un vero e proprio calvario, a causa del quale era stato costretto ad andare sotto i ferri due volte in pochi mesi. Ora che Djidji aveva ritrovato la miglior forma ecco che è arrivato un nuovo stop, l’ultimo di una lunga serie che hanno colpito la difesa di Ivan Juric. Prima dell’ex Nantes si sono infatti fermati praticamente tutti i difensori del reparto arretrato. Tra questi Perr Schuurs, che ha subito la lesione del legamento crociato e che non sarà a disposizione per lunghissimo tempo.

Juric costretto a nuove soluzioni

E proprio a causa dei continui infortuni che hanno colpito i difensori Ivan Juric è stato spesso costretto ad adattare giocatori in ruoli inediti. Tameze, ad esempio, ha giocato sia da difensore centrale che da braccetto. Lo stesso destino era toccato anche a Vojvoda contro il Lecce, adattato a destra nella difesa a tre. Fortunatamente il tecnico ha recuperato Buongiorno dopo l’infortunio alla spalla subito all’Unipol Domus di Cagliari e si appresta a riavere a disposizione anche Matteo Lovato: non dovrebbero essere dunque necessari nuovi stravolgimenti tattici, infortuni permettendo.