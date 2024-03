Ancora una volta, contro il Napoli, Ivan Juric ha deciso di non togliere Masina dalla posizione di centrale: l’italo-marocchino ha convinto

Se gran parte degli innesti di mercato invernali del Torino non possono essere giudicati, cioè Lovato, Okereke e Kabic, ce n’è uno che fin qui ha convinto eccome. Si tratta ovviamente di Adam Masina, arrivato nelle ultime ore in punta di piedi a causa della disperata ricerca di un esterno mancino e confermatosi inaspettatamente come un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo. L’italo-marocchino non solo ha pienamente convinto nonostante avesse giocato pochissimo in Friuli, ma lo ha fatto anche in un ruolo non pienamente “suo”. Come detto, infatti, il numero 5 era arrivato per sostituire Soppy sulla fascia sinistra, ma fino a ora lo si è visto solamente in difesa.

Gli infortuni di Rodriguez e le conferme difensive

I primi minuti di Masina in maglia Torino sono arrivati un po’ in modo inaspettato. Sia contro la Salernitana che contro il Sassuolo, infatti, il classe ’94 è subentrato dalla panchina quasi senza riscaldamento per dare il cambio all’infortunato Rodriguez, riuscendo però a mettere insieme delle ottime prestazioni. Da quel momento, nell’attesa del rientro del capitano, Juric non lo ha più tolto dal campo, ma non solo. Anche dopo il ritorno in campo dello svizzero, l’allenatore ha preferito non modificare di un centimetro la posizione del calciatore in prestito dall’Udinese. Risultato? Masina confermato come centrale di sinistra e Rodriguez scomodato, venendo impiegato come laterale di centrocampo.

Riscatto quasi già definito

Il caso curioso riguarda quindi il fatto che nonostante sia stato prelevato nelle ultime ore di mercato per agire da esterno, in quel ruolo non ci ha mai giocato. E adesso, con il futuro in bilico data la presenza di una clausola per il diritto di riscatto presente nel contratto, tutte le strade portano a una permanenza del difensore. La cifra richiesta – 1 milione – rientra totalmente nella disponibilità della società, che è ampiamente disposta a tenerselo stretto.