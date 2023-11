Il dato è preoccupante, soprattutto se si pensa che gli uomini di Juric non ottengono un rigore a favore da quasi un anno

Il campionato di Serie A è giunto alla seconda e ultima pausa nazionali. Il Torino, reduce dal pareggio sul campo del Monza, si appresta a ricaricare le pile in undicesima posizione, a quota 16 punti. Un inizio di stagione piuttosto altalenante quello degli uomini di Juric, che in fase offensiva non hanno brillato, anzi. A testimoniarlo è anche un dato preoccupante sui calci di rigore, che il Toro non ha ancora guadagnato dall’inizio del nuovo campionato. La situazione si fa ancora più allarmante se si pensa che l’ultimo tiro dal dischetto concesso ai granata risale al 20 febbraio 2023, quando Sanabria e compagni affrontavano in casa la Cremonese. A realizzarlo era stato proprio il paraguaiano, che da quel giorno non ha più avuto occasione di calciare dagli 11 metri.

Napoli al comando, sul podio Inter e Frosinone

Ad aver ottenuto più calci di rigore a favore sono state il Napoli dell’ormai ex Rudi Garcia, esonerato e rimpiazzato da Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi. Per entrambe 6 rigori a favore: l’Inter ha avuto il merito di realizzarli tutti, mentre gli azzurri ne hanno sbagliati due. Al secondo posto troviamo un trenino di squadre formato da Bologna, Udinese, Frosinone e Milan, con 3 rigori guadagnati. Gradino più basso del podio per Cagliari, Juventus, Roma, Lazio, Lecce e Sassuolo con 2. Malissimo invece il Torino, ultimo in classifica in compagnia di Atalanta, Empoli, Verona e Genoa.

La classifica dei rigori a favore in Serie A

1 – Inter: 6 rigori a favore (6 segnati, 0 sbagliati)

2 – Napoli: 6 rigori a favore (4 segnati, 2 sbagliati)

3 – Frosinone: 3 rigori a favore (3 segnati, 0 sbagliati)

4 – Milan: 3 rigori a favore (3 segnati, 0 sbagliati)

5 – Bologna: 3 rigori a favore (2 segnati, 1 sbagliato)

6 – Udinese: 3 rigori a favore (2 segnati, 1 sbagliato)

7 – Lazio: 2 rigori a favore (2 segnati, 0 sbagliati)

8 – Lecce: 2 rigori a favore (2 segnati, 0 sbagliati)

9 – Sassuolo: 2 rigori a favore (2 segnati, 0 sbagliati)

10 – Roma: 2 rigori a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

11 – Cagliari: 2 rigori a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

12 – Juventus: 2 rigori a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

13 – Fiorentina: 1 rigore a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

14 – Monza: 1 rigore a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

15 – Salernitana: 1 rigore a favore (1 segnato, 1 sbagliato)

16 – Torino, Empoli, Verona, Genoa, Atalanta: 0 rigori a favore