I biglietti per Torino-Empoli e Torino-Udinese: promozione speciale e un regalo per tutti i tifosi allo stadio

Sono disponibili i biglietti per le partite Torino-Empoli (sabato 16 dicembre alle ore 20:45) e Torino-Udinese (sabato 23 dicembre alle ore 15:00). Si possono acquistare insieme nello speciale Santa Pack. Un mini abbonamento per le due partite del Toro in casa. In oltre in occasione di Torino-Udinese, sarà consegnato agli ingressi il cappellino di Natale del Toro. Il Santa Pack è acquistabile online, nei punti vendita abilitati Vivaticket e presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito i prezzi della promozione.

I prezzi del Santa Pack

Curva Maratona: 29 euro adulto

Curva Primavera: 29 euro adulto / 19 euro under 18

Distinti Granata: 49 euro adulto / 29 euro under 18

Tribuna Granata: 69 euro adulto