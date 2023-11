In questa stagione Juric ha schierato diverse difese: ecco tutte quelle schierate dal primo minuto in campionato

Quest’anno la difesa del Toro, è cambiata molto durante le prime 12 giornate di campionato. Nonostante il recente cambio di modulo, Juric ha sempre schierato la difesa a 3. I difensori del Torino in rosa sono: Buongiorno, Schuurs, Rodriguez, Zima, Sazonov, Djidji e N’Guessan. Schuurs però si è rotto il crociato e ha finito la stagione, quindi talvolta hanno giocato in difesa anche Tameze e Vojvoda. Ora che Djidji corre verso il rientro, saranno poi tutti a disposizione. Nelle prime 6 giornate, prima dell’infortunio di Buongiorno contro la Lazio, l’allenatore croato non ha mai avuto dubbi. Contro Cagliari, Milan, Genoa, Salernitana, Roma e Lazio la difesa titolare è stata composta da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Poi dopo Juric, è stato costretto a cambiare e trovare soluzioni diverse.

Le altre difese

Contro il Verona, la difesa titolare è stata Schuurs, Sazonov e Rodriguez. Sazonov però si è fatto male e quindi in Juventus-Torino hanno giocato Tameze, Schuurs e Rodriguez. Contro l’Inter, per la prima e finora unica volta, Juric aveva sperimentato la linea a quattro con Bellanova e Rodriguez terzini, Tameze e Schuurs al centro, poi nel secondo tempo l’olandese è stato costretto a lasciare il campo per via dell’infortunio al ginocchio e al suo posto è entrato Sazonov. Contro il Lecce il tecnico è tornato alla difesa a tre e hanno giocato Vojvoda, Buongiorno e Rodriguez. Infine, nelle ultime due contro Sassuolo e Monza, i titolari sono stati Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Una difesa che cambia spesso e che ha incassato 14 gol in 12 partite di campionato. L’unico che ha sempre giocato, indispensabile per Juric e per la squadra, è il capitano Ricardo Rodriguez. Zima, Sazonov, Djidji e N’Guessan si sono visti meno, ma sono pronti a dare il loro contributo. Appena possibile, la sensazione è che la difesa titolare sarà la seguente: Djidji, Buongiorno e Rodriguez.

Tutte le linee difensive della prima parte di stagione

Difesa nelle prime sei giornate

Schuurs, Buongiorno, Rodriguez

Difesa contro il Verona

Schuurs, Sazonov, Rodriguez

Difesa contro la Juventus

Tameze, Schuurs, Rodriguez

Difesa contro l’Inter

Bellanova, Tameze, Schuurs, Rodriguez

Difesa contro il Lecce

Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez

Difesa contro il Frosinone (Coppa Italia)

Zima, Buongiorno, Rodriguez

Difesa contro il Sassuolo

Tameze, Buongiorno, Rodriguez

Difesa contro il Monza

Tameze, Buongiorno, Rodriguez