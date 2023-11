Il centrocampista polacco si è infortunato durante il primo tempo del match contro il Monza, ecco quanto deve stare fermo

In casa Toro il pareggio contro il Monza non è stato ancora digerito del tutto, anche per alcune decisioni arbitrali sfavorevoli ai granata sulle quali si può sicuramente discutere. Ma non solo il risultato, tra le note negative della partita contro la squadra guidata da Raffaele Palladino c’è senza alcuna ombra di dubbio l’infortunio di Linetty. Il centrocampista ex Sampdoria nella sua avventura a tinte granata fino ad oggi ha registrato diversi alti e bassi, ma da parte sua sicuramente non è mai mancato l’impegno e la voglia di aiutare i compagni a portare il più in alto possibile il Toro. Proprio per questi motivi, ora il numero 77 del Toro rappresenta una pedina importante nello scacchiere di Ivan Juric. Una pedina che però ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e dunque vorrebbe conquistare la permanenza all’ombra della Mole. L’infortunio dunque proprio non ci voleva. A Monza Linetty ha riportato una lesione miofasciale di basso grado del lungo adduttore di destra. Di conseguenza il polacco dovrà stare fermo per almeno venti giorni.

Linetty proverà a ritornare per il match contro l’Atalanta, però senza sforzare

Davvero un peccato per il Toro. In più Linetty prima di farsi male durante la partita contro il Monza stava giocando bene, risultando prezioso in fase di interdizione. Inoltre stava riuscendo a mettere in difficoltà anche Andrea Colpani, incollandosi a lui come gli aveva chiesto di fare Juric. Poi, poco dopo la mezz’ora, l’infortunio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, a lasciare il campo e a cedere il posto a Gvidas Gineitis. Ma ora lo sguardo di Linetty è rivolto solamente al presente e al futuro. Soprattutto a tornare il prima possibile a disposizione ma senza sforzare i tempi di recupero perché sarebbe inutile anzi, si rischierebbe una ricaduta. Linetty proverà a recuperare in tempo per Torino-Atalanta, match in programma il prossimo 4 dicembre. Sicuramente non sarà semplice.

Per Linetty la pausa arriva nel momento giusto

È più probabile che il centrocampista polacco torni convocabile per la partita fuori casa contro il Frosinone, fissata per il 10 dicembre. Durante la sosta per le Nazionali Linetty avrà modo di lavorare al meglio senza troppa fretta, saltando così anche una partita in meno dato che questo fine settimana la Serie A rimarrà ferma. Un aspetto positivo in un momento non semplice per il polacco ex Sampdoria. Juric ovviamente terrà sotto controllo la situazione riguardante Linetty, con la speranza che il numero 77 del Toro possa tornare il prima possibile. I granata hanno bisogno anche di lui.