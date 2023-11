La Svizzera è stata raggiunta da Israele sull’1-1 nei minuti finali, questa sera in campo la Lituania e nella notta tocca al Paraguay

Fino al minuto 88 di della partita di ieri sera contro Israele, la Svizzera di Ricardo Rodriguez aveva nelle proprie mani il pass per gli Europei 2024. Poi, proprio a due minuti dalla fine è arrivato il gol di Weissmann, grazie a un rimpallo favorevole, che ha permesso alla nazionale israeliana di fissare il punteggio sull’1-1: qualificazione aritmetica rimandata per la nazionale che continua a guidare il proprio girone e continua ad avere il destino nelle proprie mani. Il capitano del Torino ha giocato per tutta la partita ieri sera ed è stato autore di una buona prova.

Radonjic titolare nella Serbia

Rodriguez non è l’unico granata che è sceso in campo ieri, ha disputato 90 minuti con la Serbia anche Nemanja Radonjic che, dopo il periodo difficile passato al Torino dove ha visto più la panchina che il campo, aveva bisogno di ritrovare la continuità sul rettangolo verde. La Serbia ha disputato e perso (1-0 il finale) un’amichevole contro il Belgio, gli altri due calciatori granata, Ivan Ilic e Vanja Milinkovic-Savic, sono invece rimasti seduti in panchina. Non si è trattato di un cambio nelle gerarchie, soprattutto tra i pali, semplicemente per l’amichevole contro il Belgio il ct serbo, ha voluto un po’ mischiare le carte e provare anche i giocatori meno utilizzati.

Gineitis in campo per dimenticare l’errore di Monza

Questa sera toccherà a un altro calciatore del Torino scendere in campo con la propria nazionale: Gvidias Gineitis. Il centrocampo con la sua Lituania affronterà il Montenegro, in una partita valida per le qualificazione al prossimo Europeo. Dopo l’errore contro il Monza, Gineitis ha così la possibilità di lasciarsi immediatamente alle spalle l’errore che ha portato al gol di Colpani: la convocazione in nazionale è arrivata al momento giusto per lui. Oltre all’ex Primavera, nella notte giocherà anche Antonio Sanabria che, all’1.30 italiane, scenderà in campo con il suo Paraguay a Santiago per la partita contro il Cile, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale.