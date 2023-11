Il giocatore ucraino, ex obiettivo di Vagnati, sta facendo benissimo al Girona. In 13 partite ha collezionato tanti gol e assist

Molto probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che a metà novembre a guidare la classifica della Liga ci sarebbe stato il Girona con 34 punti, 2 punti in più del Real Madrid subito dietro e 4 punti in più del Barcellona terzo. E sempre in pochi si sarebbero aspettati che Artem Dovbyk avrebbe incantato in questo modo tutta la Spagna. L’attaccante ucraino è senza alcuna ombra di dubbio tra i giocatori che stanno trascinando il club biancorosso in vetta alla classifica. Arrivato in estate al Girona per 7 milioni, fino ad oggi ha raccolto 13 presenze in campionato, ha segnato 7 gol e confezionato ben 5 assist. Numeri davvero importanti per un giocatore ancora giovane, classe 1997, che ha ancora ampi margini di crescita.

In estate Vagnati aveva sondato il terreno intorno a Dovbyk

Un vero peccato per il Toro aver perso un giocatore così, che sicuramente avrebbe potuto fare comodo a Ivan Juric. Infatti in passato il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati aveva provato a portarlo all’ombra della Mole, tanto che il giocatore era stato a Torino e aveva visitato le strutture del Toro. A rivelarlo fu l’agente del giocatore classe 1997, Oleksiy Lundovsky, che a maggio 2022 aveva dichiarato: “Dovbyk, insieme alla moglie Yulia e ad un rappresentante della nostra azienda ALIK FOOTBALL Management, in accordo con la dirigenza di Dnipro (squadra dove a quell’epoca militava Dovbyk, ndr), ha visitato Torino. Hanno conosciuto l’infrastruttura del Torino, hanno assistito a una partita”. Poi la trattativa sfumò, come tutti gli altri tentativi di portare l’attaccante ucraino alla corte di Juric.

Dovbyk: ha attirato su di sé gli occhi delle big europee

Ora, come è normale che sia, si sente parlare molto di Dovbyk. Il giocatore, a suon di prestazioni positive, gol e assist, ha attirato su di sé i riflettori dei top club europei che lo stanno tenendo d’occhio con particolare attenzione. Tra le squadre che hanno iniziato a fare un pensierino sull’ex obiettivo di mercato del Toro c’è anche una squadra italiana e cioè l’Inter. A gennaio si vedrà se Dovbyk lascerà il Girona oppure no. Quello che è certo è che il club spagnolo farà di tutto per tenerselo stretto.