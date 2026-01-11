Dopo la Coppa d’Africa, Coco si è trovato subito a dover giocare titolare e a doverlo fare sempre, serve pronto intervento sul mercato

Emergenza in difesa per il Toro, le tante partite ravvicinate che caratterizzeranno i prossimi giorni rischiano di mettere alle strette il tecnico Baroni. Per la difesa il tridente ufficiale è quello formato da Ismajli, Maripàn e Coco, anche perché sono gli unici 3 difensori a disposizione dell’allenatore toscano. Nello specifico, Saùl Coco è da poco rientrato dalla triste esperienza in Coppa d’Africa, in cui la sua Guinea Equatoriale è stata eliminata ai gironi e che ha visto il difensore del Toro protagonista anche di un autogol. Tornato al Filadelfia, il numero 23 granata è subito rientrato tra i titolari, senza molto tempo per ricaricare le batterie.

Il calo nelle prestazioni

Ovviamente, è ben noto che il giocatore proveniente dal Mallorca sia stato pagato troppo per quel che è stato il suo rendimento fino ad oggi con il Toro, ma è anche da sottolineare che nella prima metà di campionato, l’equatoguineano ha comunque messo a referto alcune buone prestazioni, fatte di solidità e concentrazione. Al ritorno dall’Africa, però, il giocatore sembra in forte calo: già contro il Verona, nonostante il finale 0-3 a favore, il difensore ha commesso una serie di errori ben coperti dai compagni di reparto, e nelle ultime due uscite con Udinese e Atalanta il 23 è stato protagonista di diverse sbavature difensive, spesso piuttosto grossolane.

La mancanza di riserve

Con un Masina ancora impegnato con il suo Marocco (comunque apparentemente inadatto per qualità tecniche) e un Tameze da snaturare, Baroni è rimasto ad oggi senza altri difensori da poter schierare al posto di Coco o adatti a far rifiatare i suoi compagni di reparto. Serve quindi un rapido intervento sul mercato da parte del direttore Gianluca Petrachi, che sta continuando a pressare fronte Brasile per l’acquisto, sembrerebbe a titolo definitivo, di David Ricardo del Botafogo. Le sensazioni sembrano essere positive, ma sicuramente per la sfida di Coppa Italia contro la Roma Baroni dovrà affidarsi alle forze che ha già a disposizione e molto probabilmente varrà lo stesso per il seguente match di campionato sempre contro la compagine giallorossa.