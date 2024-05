Nikola Vlasic ha finito la stagione: ecco come cambia il Toro senza di lui, essendo l’unico trequartista in rosa

Nikola Vlasic ha finito la stagione 2023/2024. Contro il Bologna ha lasciato il campo dopo nemmeno mezz’ora di gioco. Gli esami non hanno portato buone notizie: in queste ultime 3 partite non potrà dare una mano al Toro. Già da tempo, il giocatore aveva accusato pubalgia. Dopo una buona stagione in prestito lo scorso anno, in estate i granata lo hanno preso per 10,6 milioni di euro dal West Ham. Stagione deludente la sua. Adesso Juric studia le varie soluzioni per sostituirlo, anche se in rosa non c’è un altro trequartista. A centrocampo i giocatori non mancano e qualcuno deve essere adattato.

Le soluzioni

Il Toro gioca con il 3-4-1-2, ma adesso diventerà più un 3-5-2. Infatti, con le cessioni di Seck, Radonjic e Karamoh, non c’è qualcuno che possa stare di ruolo dietro alle punte. In mezzo al campo sono a disposizione Ricci, Ilic, Linetty e Tameze (che può giocare anche in difesa). Il più adatto a sostituire Vlasic è Samuele Ricci. La soluzione più quotata è questa: Ricci più avanzato e in mezzo Ilic e uno tra Linetty e Tameze. Altrimenti, quel ruolo sulla trequarti può essere ricoperto da Tameze, ma si tratta di una soluzione più difensiva. La rosa è corta e le opzioni finiscono qui.

Una stagione sottotono per il 16

Durante l’arco di tutta la stagione, Vlasic non ha mai avuto concorrenza. Ha giocato 33 partite, facendo 3 gol e 2 assist. Da lui, ci si aspettava molto di più in termini di incisività. In alcune partite, anche se non è stato determinante, ha giocato bene. In altre invece, è stato un fantasma. Juric lo ha sempre lodato per il suo atteggiamento, ma la stagione è stata deludente. I gol sono arrivati contro Sassuolo (vittoria per 2-1), Napoli (vittoria per 3-0) e Udinese (vittoria per 0-2).