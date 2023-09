Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista e sul difensore granata in vista del prossimo turno di campionato

Il Torino si prepara ad affrontare la Roma di José Mourinho allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella gara valida per la 5ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla roboante vittoria casalinga contro l’Empoli, in cui hanno messo a segno addirittura 7 gol. Lo Special One ha avuto modo di recuperare diversi giocatori importanti della rosa, tra cui Paulo Dybala e Renato Sanches, che hanno contribuito a risollevare il club capitolino. A Juric servirà una grande prova di squadra per uscire dalla gara con un buon risultato. Juric che spera di recuperare Ilic e Zima, le cui condizioni sembrano migliorare.

Come stanno Ilic e Zima

Le ultime notizie dall’infermeria parlano di miglioramenti per i due calciatori granata: Zima ha avuto una sofferenza al ginocchio e non era stato convocato nella precedente gara contro la Salernitana. Il difensore sarebbe comunque sulla via del recupero, così come Ilic. Il serbo aveva invece rimediato una botta alla caviglia con la sua nazionale, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro la Roma.