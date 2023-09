L’ex ds della Roma, Walter Sabatini, ha parlato di Radonjic e dei trascorsi del serbo con la maglia giallorossa

Walter Sabatini è il primo ad aver creduto in Radonjic, portandolo a Roma. Intervistato da Cronache di spogliatoio, l’ex ds – tra le altre – anche dei giallorossi ha raccontato questo del calciatore serbo oggi al Torino: «Quando sono andato via, Radonjic a Roma aveva una vita discutibile, beveva abbastanza e non tornava a dormire a Trigoria. Per integrare e connettere Radonjic in una squadra ci vuole un maestro duro. È un ragazzo bizzarro, molto particolare, Juric deve aver fatto un lavoro speciale sia dal punto di vista mentale che disciplinare», ha spiegato. Poi ancora sul calciatore: «L’ho preso da ragazzino, aveva la qualità per arrivare a giocare in Serie A con la Roma. Pagato 3 milioni, è stato poi venduto al Marsiglia a 12 milioni senza aver mai giocato in Prima squadra. Questo perché anche Rudi Garcia, che l’ha portato in Francia, si era accorto che andava più forte degli altri».