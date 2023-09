Tre cleansheet in quattro giornate di cui due consecutivi: difesa che, dopo il Milan, torna a funzionare per Juric e i suoi

Un’altra vittoria per il Torino, reduce dalla trasferta di Salerno con tre punti in più e tre reti segnati. Un match positivo sotto tutti i punti di vista per i granata, che hanno saputo soffrire nei momenti giusti per poi prendere le redini del gioco. E se c’è chi dice che la miglior difesa è l’attacco, a volte potrebbe essere necessario rivedere questa affermazione. Con lo 0-3 rimediato all’Arechi, il Toro ha ottenuto infatti il terzo cleansheet nelle prime quattro giornate.

Toro: Juric soddisfatto della difesa

Se una volta puà essere un episodio fortuito, due di fila scongiurano la possibilità di coincidenze, anzi. Il potenziale “Caso” è diventato certezza per Buongiorno e compagni che, salvo il brutto scivolone col Milan che si sono già fatti perdonare, dicono la loro a tutto tondo. La differenza reti è infatti tornata in positivo (+1) e così deve restare. “È stata una battaglia. Abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo presi, abbiamo fatto buone azioni e sono soddisfatto“, ha detto il tecnico a fine partita.

Toro, ora testa alle Big

Manca però una vera prova del Nove. Contro i rossoneri, unica Big affrontata fino ad ora, i risultait non sono stati dei migliori. C’è quindi biogno di spingere e migliorare anche contro chi, sulla carta, dovrebbe dominare le scene. Come sottolineato da Rodriguez dopo la Salernitana, “partita intelligente, dietro in difesa abbiamo fatto bene”, che ha continuato con la Roma, prossima avversaria temibile: “Proveremo a vincere“. Un obiettivo chiaro, da trasformare anch’esso in concretezza come fatto fin qui.