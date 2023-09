Con il ritorno di Ilic Juric ha abbondanza a centrocampo: l’allenatore potrebbe decidere di schierarli tutti e tre

Dopo aver saltato la trasferta contro la Salernitana Ivan Ilic sembra finalmente sulla via del recupero. Il centrocampista serbo aveva rimediato una botta alla caviglia con la sua nazionale ed era stato costretto a dare forfait per la trasferta dell’Arechi. Al suo posto ha giocato Adrien Tameze, che nelle ultime settimane è cresciuto molto sia per condizione che per prestazioni offerte in campo. L’ex Verona, che conosceva già gli schemi dell’allenatore, sta diventando sempre più importante per la mediana granata e Juric potrebbe schierarlo ancora dal primo minuto contro la Roma. Ma a centrocampo ci sarà posto anche per Samuele Ricci, ormai un punto di forza del reparto di Juric.

E se giocassero tutti insieme?

Se Nikola Vlasic non dovesse riuscire a recuperare (si è fermato prima della sfida alla Salernitana per una gastroenterite e non era nemmeno in panchina per questo motivo) non è escluso che tutti e tre possano trovare spazio dall’inizio. Uno tra Ricci, Ilic e Tameze potrebbe infatti essere avanzato sulla trequarti, al fianco di un ritrovato Radonjic (tre gol in due partite, ha già superato se stesso in granata). Una soluzione sì alternativa, ma che permetterebbe a Juric di dare spazio a tutti dal primo minuto, pur mantenendo il giusto equilibrio tra i reparti. Il Jolly in questo caso potrebbe essere proprio il camerunense, che nella stagione 2021/2022 era riuscito a realizzare 4 reti e 2 assist in campionato.