Nella giornata di oggi, il Torino ha reso omaggio ai Caduti di Superga al Cimitero Monumentale

Nella giornata di oggi, vigilia della festività di Ognissanti, il Torino e il Circolo Soci Torino FC 1906 hanno reso omaggio ai Caduti di Superga con un toccante momento di raccoglimento e preghiera al Cimitero Monumentale di Torino.

La cerimonia si è svolta in presenza del presidente granata Urbano Cairo, del direttore operativo Alberto Barile, di Susanna Egri, Franco Ossola, Sergio Gabetto, di diversi familiari delle vittime della tragedia, di ex giocatori del Toro e del presidente del Circolo Soci, Leonardo D’Alessandro.

Le parole di Susanna Egri hanno suscitato grande commozione tra i presenti. Proprio la Egri ha colto inoltre l’occasione per annunciare la proiezione di un film dedicato alla sua vita — con uno spazio speciale riservato alla figura del padre e al mito del Grande Torino — in programma il 17 novembre al Cinema Romano, alle ore 19.

La cerimonia religiosa è stata officiata dal cappellano granata, don Riccardo Robella, che ha guidato la preghiera in memoria dei defunti e ha rivolto un pensiero anche a Mirella Loik, recentemente scomparsa. Al termine del rito, il sacerdote ha impartito la benedizione solenne ai Sepolcri e, come da tradizione, è stata deposta una corona d’alloro ai piedi della lapide degli Invincibili.