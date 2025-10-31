Il Torino si prepara alla sfida con il Pisa, presente al Filadelfia anche il patron granata

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, il Torino si prepara ad ospitare il Pisa all’Olimpico Grande Torino, domenica alle ore 15:00. Obiettivo: confermare quanto di buono visto contro Napoli, Genoa e Pisa, cercando la terza vittoria casalinga di fila.

In vista della sfida contro i nerazzurri, i granata si sono allenati nel pomeriggio al Filadelfia. Reduce dalla commemorazione ai Caduti di Superga, svoltasi al Cimitero Monumentale di Torino, anche il patron Urbano Cairo si è presentato al Filadelfia.

Il numero uno granata ha salutato i giocatori durante l’allenamento e ha fatto un discorso alla squadra, in vista della sfida di domenica contro il Pisa.