Fresco di rinnovo, con ogni probabilità toccherà ancora a Paleari contro il Pisa

Da che mondo è mondo, il mestiere del secondo portiere prevede solitamente più oneri che onori. Doversi far trovare pronto sporadicamente nel momento del bisogno, magari dopo mesi interi passati senza assaporare il campo, non è certo semplice. Implica tanta lucidità ed una concentrazione fuori dal comune: una lunga attesa per una gloria fugace, momentanea.

Alberto Paleari ha dimostrato di incarnare il secondo portiere perfetto. Chiamato in causa in seguito all’infortunio di Israel – neo acquisto granata e successore di Milinković-Savić – il classe 1992 si è fatto trovare pronto, giocando un ruolo chiave negli ultimi risultati positivi del Toro.

Le ottime prestazioni gli sono valse anche il rinnovo di contratto, originariamente in scadenza nel 2026. In giornata, la società ha infatti ufficializzato il suo prolungamento contrattuale, fino al 30 giugno 2027. Un attestato di stima importante, ed anche una sorta di “ricompensa” per le prestazioni offerte.

Anche nella giornata di ieri, Franco Israel non si è allenato con la squadra, lasciando dei dubbi sulla sua presenza domenica contro il Pisa. Fondamentale sarà, in questo senso, la giornata di domani, ma con ogni probabilità contro i nerazzurri toccherà nuovamente a Paleari, l’uomo del momento.

Paleari, riecco il Pisa

In casa contro il Genoa e la trasferta di Bologna: sono bastate due partite a Paleari per guadagnarsi la fiducia dell’ambiente e la stima dei tifosi. Le parate nel finale contro il Grifone, decisive per il 2-1, e l’ottima prestazione nell’ultima al Dall’Ara, trasmettono l’idea di un professionista affidabile, che nel momento del bisogno si è dimostrato pronto.

Ora, con ogni probabilità, per l’ex Cittadella si ripresenta il Pisa. La prima da titolare di Paleari in stagione fu proprio a fine settembre in Coppa Italia contro i nerazzurri. “Adesso aspettiamo che torni Franco e vediamo come va“, ha dichiarato nel post partita di Bologna il classe 1992. Un’ennesima prestazione positiva contro il Pisa potrebbe infatti seriamente far sorgere qualche dubbio a Baroni.