Il Toro insegue il quinto risultato utile consecutivo, manca però l’apporto dei centrocampisti in termini realizzativi

Archiviato il turno infrasettimanale, il Torino si prepara alla decima giornata di campionato: primo vero giro di boa della stagione. Le prime nove partite disputate dagli uomini di Baroni sono già sufficienti per tracciare un primo bilancio sulla stagione granata.

Nonostante le difficoltà inziali, il passaggio al 3-5-2 ha decisamente fatto svoltare l’avvio di stagione dei granata. Solidità difensiva e cinismo in fase realizzativa, soprattutto grazie alle reti del Cholito Simeone: questi gli ingredienti dei recenti successi del Toro, reduce dalle vittorie contro Napoli e Genoa, e dai pareggi con Lazio e Bologna.

Torino, polveri bagnate per i centrocampisti

Elencati i pregi, è però tempo di passare ai difetti. Autogol di Sabelli a parte, infatti, delle restanti sette reti realizzate dal Torino, nessuna porta la firma di un centrocampista. Simeone, Ngonge, Adams, Coco, Maripan: sono solo attaccanti e centrocampisti ad aver trovato la via del gol.

Decisivo in Coppa Italia contro il Pisa – prossimo avversario dei granata – Casadei, ad esempio, non è riuscito a timbrare anche in campionato. Così come lui, anche i suoi compagni di reparto sono ancora a secco di gol, negando al Torino il fondamentale apporto del centrocampo in fase realizzativa.

Vlasic, Anjorin, Asllani, Gineitis: il punto sul centrocampo

Prima ancora di Casadei (in crescita), che da mezzala ha registrato le sue migliori prestazioni in termini realizzativi, Baroni si aspetta probabilmente di più da Vlasic. Motore delle azioni offensive granata, il croato ha ritrovato la convocazione in Nazionale, ma è ancora a secco di gol in stagione.

Al netto delle doti balistiche dell’albanese, anche Asllani ed Ilic non sono propriamente dei centrocampisti goleador. Gineitis, invece, durante la passata stagione non ha contribuito molto dal punto di vista della quantità delle marcature, ma ha realizzato gol pesanti, come quelli contro Fiorentina, Milan e Lazio.

In questo senso, la chiave di volta del nodo centrocampisti potrebbe essere Tino Anjorin. L’inglese, falcidiato dagli infortuni, possiede però una qualità ed una tecnica di base che potrebbero garantire al Torino l’aiuto offensivo sperato.