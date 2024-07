Il Torino ha aperto le vendite dei biglietti per la gara di Coppa Italia che i granata disputeranno contro il Cosenza: le informazioni

Manca sempre meno all’esordio del Toro nella nuova stagione calcistica. L’11 agosto, infatti, i granata saranno impegnati in Coppa Italia contro il Cosenza. A tal proposito la società ha dato il via alla vendita dei biglietti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Torino-Cosenza, le informazioni utili

I tifosi del Torino FC che hanno sottoscritto l’abbonamento nella prima fase, ovvero entro il 9 luglio, hanno la possibilità di confermare il loro posto direttamente online sul sito TorinoFC.it, pagando solo 1 euro. Per farlo, hanno tempo fino alla mezzanotte di domenica 4 agosto. I biglietti verranno emessi in formato elettronico, quindi come file PDF, e non saranno caricati sulla tessera Cuore Granata dell’abbonato. Questo permetterà di cedere facilmente i biglietti anche ad altri amici granata. Per coloro che si sono abbonati a partire dal 10 luglio, invece, sarà possibile scegliere qualsiasi posto libero disponibile.

Inoltre, la vendita dei biglietti è già iniziata per tutti, con prezzi che partono da 10 euro per le Curve. C’è anche un’interessante offerta: acquistando un biglietto a tariffa intero, si potrà acquistare un secondo biglietto per tutti i minori di 18 anni al prezzo ridotto di 5 euro.