Dall’Europeo con la Nazionale al Toro di Vanoli, passando per la commemorazione di Superga: le parole di Ciammaglichella

Prosegue il conto alla rovescia in vista degli Europei Under-19, che vedranno impegnato Aaron Ciammaglichella in Irlanda del Nord a partire da lunedì. Il giovane talento del Toro ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio, in cui ha toccato tanti temi: dal Toro di Vanoli fino alla commemorazione di Superga.

Le parole di Ciammaglichella

Ciammaglichella ha parlato così dell’Europeo Under-19 e dei suoi obiettivi personali: “L’obiettivo in tornei importanti come l’Europeo Under-19 è sempre quello di arrivare fino in fondo, soprattutto dopo la vittoria speciale del 2023. Questo Europeo sicuramente mi aiuterà, spero che il Toro mi veda. Mi spiace saltare il ritiro con Vanoli, ma non mi lamento. Sono in Nazionale! Obiettivi personali? Non ne ho. La priorità è sempre la squadra. Se c’è da fare una corsa in più la faccio sempre”.

Poi il giovane calciatore del Toro ha ripercorso la sua infanzia e i momenti della commemorazione di Superga: “Io sono nato a Santa Rita, a due passi dallo stadio del Toro. Da piccolo andavo a piedi alle partite. Leggere i nomi dei Caduti di Superga è stato un onore immenso. Sono entrato nel Torino a quattro anni e per me è sempre un orgoglio vestire questa maglia. Quando mi hanno scelto per leggere i nomi sulla lapide non me l’aspettavo. Quella è stata un’emozione grandissima. Prima di leggerli per la prima volta Antonino Asta, il nostro allenatore in Under-18, mi aveva detto di prendere fiato, non mi sembrava così difficile. Ma arrivando agli ultimi nomi l’emozione si è fatta sentire. C’erano tutti i ragazzi delle giovanili”.

E a proposito di Asta: “Oltre che un ottimo allenatore è stato un grande giocatore del Torino. Aveva qualcosa in più come appartenenza. Dopo un’operazione alla spalla nel 2022 non ero pronto per la Primavera. Lui in Under-18 mi ha aiutato a ritrovare la fiducia. Mi ha anche dato la fascia da capitano. Ha fatto in modo che credessi di nuovo nelle mie qualità“.

Poi Ciammaglichella ha concluso parlando di Coppitelli: “Anche lui ha sempre creduto in me. Mi ha fatto esordire in Primavera nel 2021, poi nel finale di stagione mi ha messo titolare più volte di seguito. Mi ha schierato anche fuori ruolo, perché si fidava di me. Mi ha aiutato tanto a diventare sicuro di me stesso”.