Quello che non tutti sanno di Mandragora. Dalla passione per il tennis, alle vacanze a Mykonos con la ragazza passando per Ultimo

Anche Rolando Mandragora ha partecipato al format “Quello che non tutti sanno di…” dove i giocatori del Toro raccontano curiosità, gusti e progetti per il futuro. Il numero 38 granata si definisce un ragazzo responsabile, ritenendolo il suo principale pregio, ma testardo. Considera molto importante l’umiltà, apprezza l’intelligenza nei calciatori e la motivazione da parte degli allenatori. Nel corso dell’intervista Mandragora ha anche confessato che il suo calciatore preferito è Casemiro del Real Madrid, ma di stimare molto anche Nadal. Non a caso ha confessato che il suo sport preferito, ovviamente tolto il calcio, è il tennis. Il centrocampista ex Juve infatti, ha detto che gli piace molto seguire le partite di tennis. Da piccolo a scuola la materia preferita di Mandragora era l’italiano, mentre quella più odiata la matematica. Ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore e ha definito l’esordio in Serie A proprio come il coronamento di un sogno. Poi il numero 38 del Toro ha dichiarato che la vacanza preferita è stata a Mykonos, dove si è recato già 3/4 volte con la sua ragazza. Inoltre di essere un amante della pasta al pomodoro, della Coca Cola, della musica italiana e di . Mandragora infine ha detto di essere un fan di Ultimo, un cantante che ascolta molto spesso, e di avere “Inception” come film preferito.

Mandragora: ”In futuro voglio rimanere nel mondo del calcio”

Quando a Mandragora è stata posta una domanda in merito al suo futuro, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha risposto: ”Sinceramente non mi sono fatto un’idea vera e propria. Mi piacerebbe comunque restare nel calcio”. Ma su una cosa il centrocampista nato a Scampia ha le idee belle chiare: Mandragora ha indicato l’Italia come Paese nel quale vivere, dichiarando anche che la sua città preferita è Napoli, dimostrando così di essere molto legato alla sua terra.