Nella classifica dei punti raccolti in trasferta il Torino è penultimo, solo la Salernitana ha fatto peggio della squadra di Juric

Il Torino sta attraversando un periodo molto complicato con i granata che non riescono più a vincere. Ma se il rendimento in casa di Belotti e compagni è calato nel corso della stagione, quello in trasferta è stato molto negativo fin dall’inizio del campionato. Non è un caso che, nella classifica che riguarda solo il rendimento lontano da casa, il Toro sia penultimo. La squadra allenata da Ivan Juric fino ad oggi in trasferta ha raccolto 10 punti (una media di 0,71 punti a partita). Solo la Salernitana, prossima avversaria del Toro, ha fatto peggio lontano da casa collezionando 8 punti. Proprio contro la squadra di Davide Nicola il Toro cercherà di migliorare il proprio rendimento lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, anche se non sarà affatto semplice dato che contro il Toro la Salernitana scenderà in campo più agguerrita che mai per cercare di raccogliere qualche punto utile nella complicatissima corsa verso la salvezza.

Toro: lontano da casa si fa molta fatica a trovare la via del gol

Un grande problema per la squadra di Juric è quello di riuscire a segnare in trasferta. I granata hanno segnato solo 7 reti in 14 trasferte. Nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha fatto peggio del Toro, dopo che il Getafe andato in gol a Bilbao ha raggiunto quota 8 gol segnati lontano dal proprio stadio. Inoltre i granata in ben 8 trasferte delle 14 totali non sono riusciti a segnare. E solo in una trasferta, quella contro la Sampdoria, partita che combacia con l’ultima vittoria conquistata dai granata, il Toro ha segnato più di un gol con quel match terminato 1-2 in favore di Belotti e compagni. Dati molto negativi che sicuramente devono far riflettere. Ora Juric dovrà approfittare della sosta per le Nazionali per cercare di rimettere in careggiata il Toro, cominciando a preparare la partita contro la Salernitana con i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. La squadra di Juric contro la Salernitana non potrà assolutamente sbagliare.