Il portiere serbo ha perso la titolarità col Toro ma con la Nazionale potrebbe tornare titolare: Milinkovic-Savic vuole ritrovare il campo

Ha perso il posto in squadra: prima l’infortunio gli ha impedito di scendere in campo, poi la scelta tecnica di Juric lo ha fatto rimanere in panchina. La parabola discendente dii Milinkovic-Savic è sotto gli occhi di tutti. Una prima parte della stagione positiva, poi al rientro dopo il Covid a gennaio la sequenza di errori, la maggior parte dei quali decisiva, irrimediabilmente. Il resto è storia recente: le due partite giocate da Berisha contro Inter e Genoa e il nuovo dualismo che potrebbe però ben presto diventare qualcosa di diverso, coinvolgendo anche Gemello. Ora la Nazionale: è lì che il portiere potrebbe rilanciarsi e ritrovare il campo.

Milinkovic-Savic: con la Serbia di nuovo in giro

Messo da parte l’infortunio, Milinkovic-Savic era già tornato a disposizione di Juric e ora sarà con la Nazionale per giocare le due amichevoli in programma. Potrebbe avere un’occasione in uno dei due match: il serbo ritroverebbe finalmente il campo, potrebbe collezionare minuti e mettersi in mostra. E il Toro potrebbe trarne giovamento: in attesa di capire cosa accadrà nella prossima stagione e quali saranno le gerarchie, anche la Nazionale resta una vetrina.

Milinkovic-Savic, prima chiamata lo scorso novembre

Vetrina… di mercato. Nell’interesse del Torino c’è che il portiere abbia la possibilità di giocare, a maggior ragione se non dovesse rientrare nei piani per il nuovo anno. E sarebbe comunque un riscatto personale per Milinkovic-Savic, che la prima chiamata con la Nazionale maggiore l’ha ottenuta lo scorso novembre, proprio grazie alla continuità trovata col Toro. E ora la Nazionale potrebbe tendergli la mano.