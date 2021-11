Milinkovic-Savic, che in questa prima parte di stagione ha fatto dei progressi con il Torino, è stato convocato dalla Serbia

La Serie A dopo la prossima giornata di campionato è pronta a fermarsi per la sosta per le Nazionali. Per i prossimi impegni della Serbia il CT Dragan Stojkovic ha deciso di convocare Vanja Milinkovic-Savic, che per la prima volta andrà con la Nazionale maggiore. Il Toro dunque perderà il suo portiere, che dovrà rispondere alla chiamata della sua Nazionale dopo un ottimo avvio di stagione a difesa della porta granata. Il portiere serbo è stato protagonista di un grande miglioramento. Milinkovic-Savic nel match contro il Napoli ha anche parato un rigore a Insigne e ora, dopo la chiamata da parte della Serbia, sarà ancora più motivato a fare bene. Insieme a lui in Nazionale anche Lukic.