Rolando Mandragora è tornato a lavoro in palestra e in campo: il suo rientro tra le fila della formazione di Juric è sempre più vicino

Nella gara contro il Napoli resta in campo appena una manciata di minuti poi con quel “Stronger than before”, pubblicato sui social, Rolando Mandragora rassicura tutti: l’intervento è riuscito perfettamente e al centrocampista non restava che mettersi a lavoro per rientrare il prima possibile. Un rientro previsto dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e che oggi sembra sembra sempre più vicino. Il granata, infatti, è tornato ad affidare al proprio profilo Instagram le foto che lo ritraggono a lavoro con l’intento di accelerare il recupero. Prima in palestra, alle prese con il lavoro fisico, poi già in campo con i primi esercizi sul terreno di gioco del Filadelfia. Mandragora ha dunque accelerato i tempi e questa per Juric e per tutto il Toro non può che essere una buona notizia: il rientro a disposizione è davvero ad un passo.