Calciomercato Torino / Come rinforzo per l’attacco i granata pensano a Josip Brekalo giocatore croato in forza al Wolfsburg

Il Toro in attesa della decisione di Andrea Belotti sul suo futuro sta valutando diversi profili per andare a rinforzare il reparto offensivo. Un nome che circola ormai da diversi giorni è quello di Josip Brekalo, attaccante croato del Wolfsburg che sembrerebbe intenzionato a lasciare il club tedesco nonostante il contratto che lo lega al club biancoverde scada nel 2023. Il Wolfsburg, per far partire l’attaccante connazionale di Juric, chiede una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus. Il tecnico del Toro spera di vedere arrivare al più presto dei rinforzi perché l’inizio della nuova stagione è alle porte. I granata inizieranno il 15 agosto contro la Cremonese, nella sfida di Coppa Italia.

La carriera di Brekalo

Brekalo è nato il 23 giugno 1998 a Zagabria. È cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria. Il 19 dicembre 2015 esordisce in prima squadra, nella partita vinta 1-0 contro l’Inter Zaprešić. In quella sfida Brekalo entra al 46’ minuto al posto di Paulo Machado. Al termine di quella stagione l’attaccante croato gioca 8 partite, senza mai trovare la via del gol. Il 15 maggio 2016 Brekalo passa al Wolfsburg per 7 milioni di euro. Il giocatore croato ha firmato un contratto di 5 anni con il club tedesco. Non riuscendo a trovare spazio nel club biancoverde Brekalo nel gennaio 2017 viene ceduto in prestito allo Stoccarda, dove riesce a trovare il campo con continuità. L’attaccante croato nel gennaio del 2018 torna al Wolfsburg dove comincia a fare bene, soprattutto nella scorsa stagione durante la quale colleziona 31 presenze e segna 7 gol. Inoltre l’attaccante biancoverde è riuscito ad entrare nel giro della Nazionale croata, con la quale ha segnato 4 reti.

Le caratteristiche e qualità del croato

Senza dubbio Brekalo è un giocatore con ancora ampi margini di crescita. Un elemento che andrebbe a calzare a pennello per la trequarti nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Tra la qualità più importanti dell’attaccante croato ci sono senza alcun dubbio un ottimo controllo di palla, un buon dribbling e una grande velocità. Brekalo è un’ala sinistra che può giocare anche sulla fascia opposta. Sono tante le abilità del giocatore croato che continua ad essere seguito da Vagnati. Un giocatore che al Toro potrebbe consacrarsi con efficacia. I presupposti ci sono tutti. Non a caso l’attaccante del Wolfsburg nel 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Il Toro, in attesa della decisone di Belotti, continua a guardarsi intorno sul mercato.