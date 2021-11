Pesa l’assenza del centrocampista, squalificato ieri: senza la mediana titolare il Torino paga non poco, più che con l’assenza di un trequartista

Ha dovuto rinunciare a tanti giocatori di qualità, Ivan Juric, in questi primi mesi granata. Si è subito fatto male Pjaca (due volte), si è fermato Praet, poi a ruota Brekalo. Mai tutti e tre contemporaneamente: quando i primi due non erano a disposizione c’era Brekalo, quando si è fermato il croato il belga è tornato ed è stato subito decisivo. Perdere i due centrocampisti titolari in contemporanea invece no, non era mai successo. L’assenza di Mandragora ha portato Juric a consegnare le chiavi del centrocampo a Pobega e il numero quattro non si è tirato indietro. Al contrario non è esagerato sostenere che la differenza tra la partita con la Sampdoria e quella con lo Spezia l’ha fatta proprio l’assenza del centrocampista. Perché i numeri di Praet, per citare uno dei migliori contro i blucerchiati, sono quelli che rimangono negli occhi, ma il lavoro di Pobega, la sua capacità di inserirsi sempre con i tempi giusti, di entrare in quasi tutte le azioni pericolose (il contropiede culminato col gol di Singo è solo un degli esempi) è quello che nessuno dei possibili sostituti avrebbe potuto fare. Ci ha provato a limitare i danni, l’allenatore croato, che certamente temeva alla vigilia di poter regalare allo Spezia il controllo della zona nevralgica del campo. Proprio Pobega, il calciatore che il Milan non ha voluto cedere se non in prestito secco, quello che due giorni fa Mancini ha chiamato in Nazionale. E che Juric non così volentieri (ad oggi valorizza un giocatore non di proprietà) sa di avere il potere di far crescere ancora.