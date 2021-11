Contro lo Spezia si sono rivisti i vecchi volti del Toro e con loro sono tornati un risultato ed una prestazione deludenti

Sembrava che la svolta ci fosse già stata ma il match contro lo Spezia si è rivelato una questione più spinosa del previsto per il Torino. I granata hanno infatti concluso il campionato prima della pausa nazionali nel peggiore dei modi possibili. Tanti errori e difficoltà hanno compromesso la prestazione generale, rendendo gli Aquilotti la vera bestia nera per il Toro, quello vecchio però. Sì perchè in campo si sono rivisti numerosi volti della squadra guidata da Mazzarri prima e Giampaolo poi, che si è dovuta leccare le ferite per un periodo prolungato.

Toro, Rincon deludente a centrocampo

Tante assenze hanno caratterizzato la stagione granata sin dall’inizio. Mai come oggi però, Juric si è trovato a dover fare affidamento su quel Toro che tanto ha sofferto in passato. Primo fra i chiamati in causa Tomas Rincon, schierato titolare a causa dell’assenza di Pobega per una squalifica. El General ha sofferto parecchio il tipo di gioco portato dal tecnico croato, facendo rimpiangere il giovane assente. Poco dinamismo e difficoltà negli inserimenti hanno caratterizzato la sua prestazione e quella più in generale del centrocampo granata.

Toro, lo Spezia è ufficialmente la tua bestia nera

Lo stesso si è verificato con Baselli, inserito a partita in corso al posto del venezuelano e Izzo, poco incisivo e confusionario nelle retrovie. Non sono però gli unici a non aver brillato. Anche i gioiellini di Juric non sono riusciti a superare la “corazzata” ligure, diventata il peggiore degli avversari. Già l’anno scorso lo spezia ha portato all’esonero di Giampaolo prima ed un duro confronto con Nicola poi, costando punti preziosi e serenità a club e ambiente. Lo scoglio non è perciò stato aggirato, ma è stato reso imponente. Ora ci sarà tempo per riflettere e cercare di risollevarsi in tempo per l’Udinese.