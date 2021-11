Gli episodi più discussi della sfida del Picco Spezia-Torino, la moviola in diretta della gara arbitrata da Orsato della sezione di Schio

Dodicesima giornata del campionato di serie A 2021/2022, allo stadio Picco si gioca la partita Spezia-Torino. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Orsato della sezione di Schio. Al Var c’è l’arbitro Nasca.

Spezia-Torino: la moviola in diretta

20′ Orsato richiamato Var per un possibile rigore in favore del Torino per un presunto fallo di mano di Bastoni. Dopo aver visionato le immagini l’arbitro fa giocare.