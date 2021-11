Singo reduce dal gol contro la Sampdoria sabato pomeriggio si troverà contro Gyasi che vorrà fare bene conto una sua ex squadra

Il match Spezia-Torino si sta avvicinando. In particolare un duello si sta scaldando ed è pronto ad accendersi. È quello che vede schierati da una parte Wilfred Singo e dall’altra Emmanuel Gyasi. I due giocatori che nel pomeriggio saranno avversari hanno un fattore in comune, ovvero avere un passato nel settore giovanile del Toro. Singo, che in questi anni ha avuto un grande exploit all’ombra della Mole tanto da attirare su di sé gli occhi di diversi big club, vorrà dare sicuramente continuità all’ottima prestazione rimediata contro la Sampdoria. Partita dove, dopo una lunga galoppata, Singo ha trovato la via del gol, siglando la rete del 2-0. Una rete pesantissima che ha spezzato un po’ le gambe ai blucerchiati. Ma Singo già aveva dimostrato di poter fare male alle diverse avversarie, come per esempio nelle scorsa stagione contro il Parma. Gyasi, che proverà a mettere in difficoltà il difensore ivoriano classe 2000, è avvisato.



Gyasi voglia di rifarsi dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina

Ma anche Singo dovrà stare molto attento e non avrà di fronte un cliente facile. Infatti, anche il numero 11 degli aquilotti è in grado di trovare la via del gol e lo ha dimostrato anche in questa stagione dove fin qui ha collezionato 11 presenze, segnando due reti contro Cagliari e Juventus. Ma Gyasi contro il Toro vorrà rifarsi dopo la pessima gara disputata contro la Fiorentina dove con un tocco di mano nella propria area di rigore ha assegnato un rigore ai viola che con rete di Giua hanno sbloccato il match. La voglia di rifarsi da parte di Gyasi in una partita speciale come quella contro il Toro che lo prelevò ragazzino dal Pecetto e gli fece fare la trafila nel vivaio granata per poi arrivare a diventare quello che è ora un punto fermo dello Spezia.