Il comunicato della Curva Maratona: “Doveroso esporre i nostri vessilli ma la nostra posizione non è cambiata”

Nelle ultime gare casalinghe sono spariti per protesta dalla Curva Maratona gli striscioni insieme alle bandiere. A partire dalla sfida delle 18 di domani contro il Milan, il settore più caldo della tifoseria granata tornerà ad esporli, come da comunicato. Questo, come si legge, non fermerà la contestazione che “continuerà ad oltranza, dal momento che la nostra posizione non è cambiata e mai cambierà. L’amore che proviamo per i nostri colori va oltre tutto e tutti dunque riteniamo che esporre i nostri vessilli sia doveroso”. La comunicazione si conclude con “Il Toro siamo noi”.