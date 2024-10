La difesa del Torino, in questo inizio di stagione, è cambiata spesso. Contro il Como clean sheet e Vanoli ha delle certezze

Archiviata la partita vinta in casa contro il Como per 1-0, testa alla Roma in casa Toro. Si gioca giovedì, nel turno infrasettimanale, allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Giunti alla 10^ giornata, nelle prime 9 partite di questa Serie A 2024/2025 il Toro ha spesso cambiato difesa. Troppi gol subiti, ma contro il Como è arrivato il terzo clean sheet stagionale dopo il Venezia e il Lecce. Vista la solidità difensiva dimostrata contro il Como, dopo 9 gol subiti nelle ultime 3, Vanoli potrebbe confermare la difesa schierata contro la squadra di Fabregas. Maripan al centro, Coco a destra e Masina a sinistra. Ma occhio a Walukiewicz, che era partito da esterno destro.

Le caratteristiche

Sulla sinistra, come braccetto sinistro, l’unico mancino è Masina ed è lui il titolare. Ma lì possono giocare anche Coco e Walukiewicz. Maripan invece, come affermato da Vanoli in conferenza stampa, è più un centrale puro. Quindi Coco viene spostato sulla destra, dove può tranquillamente giocare. Concorrenza sulla destra con Walukiewicz ma anche Vojvoda. Inoltre, anche Dembelé e Borna Sosa hanno giocato in difesa in questo inizio di stagione. Vanoli aveva lavorato per tutta l’estate con la difesa Vojvoda-Coco-Masina, ma poi con gli arrivi di Walukiewicz e Maripan ha iniziato a mescolare le carte.

Difesa ma non solo

Contro il Venezia (vittoria per 0-1), avevano giocato in difesa Vojvoda, Coco e Masina. Contro il Lecce, nello 0-0 interno, hanno giocato Vojvoda, Coco e Masina. Una difesa che quindi non aveva fatto male. Ma anche Vanja Milinkovic-Savic ha fatto il suo. Se la difesa è solida e lui fa miracoli, il Toro porta a casa punti importanti in partite complicate. Non è un caso che negli unici due 1-0 dei granata, abbia vinto il premio di migliore in campo.