Guillermo Maripan sempre più leader in questo Torino. Adesso per il cileno la prova Roma allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno alla partita contro la Roma. La 10^ giornata di Serie A infatti, si gioca in settimana. Roma-Torino sarà giovedì sera alle ore 20:45. In questo Toro, Guillermo Maripan è sempre più leader. Adesso per lui arriva la prova Stadio Olimpico contro Juric. In un clima di contestazione pesante, dovrà guidare il Toro in difesa. Granata che possono approfittare del momento buio dei giallorossi. Il cileno contro il Como ha fatto molto bene. 90 minuti in campo per lui, al centro della difesa, affiancato da Coco e Masina. Nessun gol subito e prova di solidità superata. Il numero 13 viaggia verso la conferma contro la Roma.

Le parole di Vanoli

Vanoli punta molto sull’esperienza di Maripan. Contro l’Inter era stato espulso nel primo tempo e Vanoli era stato molto duro con lui. L’allenatore aveva detto che cose così non potevano succedere. A Cagliari ha scontato la giornata di squalifica. Ora contro il Como è tornato alla grande. A differenza di Coco e Walukiewicz, che possono anche fare i braccetti, lui può fare solo il centrale. Queste le parole di Vanoli: “Coco penso possa farli tutti e tre, Maripan penso che per la sua esperienza e carisma è più adatto come centrale in una difesa a tre”. Poi ha aggiunto che si tratta di una risorsa importante, visto che è il capitano del Cile.

Esperienza e carisma

Fin dalla prima partita da titolare a Verona, si era capito che la leadership del cileno era tanta. La sua esperienza e il suo carisma possono fare la differenza. Toro che lo ha preso il 29 agosto dal Monaco, pagandolo 2 milioni di euro. A parte l’espulsione, ha già dimostrato di saperci fare. Classe 1994, ha 30 anni. Il Toro è stata una scelta facile per lui, come ha dichiarato: “Avevo voglia di cambiare campionato, di giocare in Italia, conosco il club, la sua storia, non è stata una decisione difficile per me quella di venire qui, per questo quando il Toro mi ha cercato ho detto di sì”.