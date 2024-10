Il centrocampo del Torino può cambiare. Vanoli ragiona verso la partita contro la Roma di Ivan Juric: ci sono ballottaggi

Toro chiamato a giocare tante partite in pochi giorni. Dopo il Como di venerdì sera, giovedì sera c’è la Roma in trasferta e domenica pomeriggio la Fiorentina in casa. La squadra di Juric, sul filo del rasoio, è in piena crisi di risultati in Serie A. Viste le 3 partite in 9 giorni, Vanoli pensa a dei possibili cambi. Soprattutto a centrocampo, dove c’è scelta. L’unico infortunato è Ivan ilic, centrale nel progetto granata, che continua il suo recupero. Contro il Como, sono partiti dall’inizio Vlasic, Ricci e Linetty. Solo Ricci ha giocato tutta la partita. Al 20′ della ripresa, Gineitis ha preso il posto di Linetty. Mentre al 28′, Tameze è entrato in campo al posto di Vlasic. Adesso Vanoli ragiona verso la Roma. Ci sono dei ballottaggi.

I ballottaggi a centrocampo

In mezzo al campo, Samuele Ricci non si tocca. Ma occhio, perché ha giocato tanto anche in Nazionale. Non è in discussione, ma potrebbe anche avere un turno di riposo. Vlasic invece, deve ancora trovare la forma migliore. Si gioca un posto proprio con Tameze: il duello è aperto. Linetty invece è il nuovo capitano ma contro il Como, dopo il grande gol a Cagliari, poteva fare meglio. Ecco quindi che c’è Gineitis che lo insidia. Le soluzioni non sono poche e la competizione aumenta il livello. Tutti devono essere sul pezzo, perché anche i cambi a gara in corso possono fare la differenza.

Le parole di Vanoli

Nelle ultime 2 partite, Vlasic ha giocato come mezzala destra. Ricci e Linetty invece, si sono spesso scambiati. Vanoli prima di Torino-Como, aveva spiegato in conferenza stampa che ultimamente aveva preferito il doppio play. Poi su Ricci ha aggiunto: “Ricci può fare la mezzala, il play, giocare a sinistra, deve essere più convinto a fare gol, su questo si deve convincere. Può ricoprire più ruoli e questa è una fortuna”.