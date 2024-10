Yann Karamoh reclama più spazio ma ora c’è anche la concorrenza di Alieu Njie con cui fare i conti per aumentare il minutaggio

Tour de force per il Torino di Paolo Vanoli. Dopo aver giocato venerdì sera contro il Como, adesso arrivano le partite contro Roma (giovedì) e Fiorentina (domenica). L’allenatore granata, per fare bene e confermare la vittoria contro i comaschi, ha bisogno di tutti quanti i suoi giocatori. In attacco, senza Zapata, gli attaccanti in attesa del mercato di gennaio sono 3: Adams, Sanabria e Karamoh. Ma c’è anche Njie, l’uomo della vittoria con il gol al 75′ contro il Como. Karamoh contro i lombardi non ha giocato ed è stato in panchina. Il numero 7 scalpita per giocare, ma adesso insegue e deve accelerare. Smaltita la botta presa prima del Como, ora cerca spazio ma c’è concorrenza.

I titolari sono Adams e Sanabria

Vanoli non ha dubbi e senza il capitano la coppia in attacco nel suo 3-5-2 è quella formata da Ché Adams e Antonio Sanabria. 9 partite in Serie A per lo scozzese, condite da 3 gol e 1 assist. Sanabria invece di partite ne ha giocate 6, con 2 gol. Alle loro spalle, pronti a subentrare, ci sono Yann Karamoh e Alieu Njie. Ma le partite sono tante, soprattutto in questi giorni. Quindi non sono da escludere sorprese. Fatto sta che Karamoh, francese classe 1998, cerca la svolta nella sua stagione.

I numeri non sono dalla sua parte

Al momento, i numeri non sono dalla sua parte. Infatti è l’unico attaccante che non si è ancora sbloccato. 5 partite per lui finora in Serie A, tutte da subentrato. 0 gol e 0 assist. Contro l’Empoli in Coppa Italia era invece partito titolare, ma non aveva convinto. Ma in estate ha convinto Vanoli e fa parte del progetto Toro. Njie però, ha giocato solo 3 partite e 53 minuti totali. Per lui 1 gol e non pesante, di più. Ora Karamoh deve tenerlo d’occhio, perché fa parte della concorrenza.