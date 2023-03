Il centrocampista ex Empoli è pronto a riprendersi il suo posto in campo anche se per Juric non sarà semplice privarsi di Linetty

Messo da parte l’importantissimo successo ottenuto contro il Bologna tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la squadra guidata da Ivan Juric è già concentrata sulla sfida contro il Lecce. La partita si disputerà allo stadio Via del Mare, un campo dove i granata hanno sempre fatto molta fatica a strappare dei punti. Il Toro lo sa, ma dovrà fare di tutto per cercare di vincere così da poter continuare a lottare per l’Europa. Intanto in casa granata, in vista della partita contro i giallorossi, c’è una bella notizia ovvero il ritorno di Samuele Ricci che dopo aver recuperato totalmente dall’infortunio che lo aveva colpito e dopo aver scontato contro il Bologna la giornata di squalifica è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Il centrocampista ex Empoli come sempre vorrà dare una mano ai suoi compagni ad ottenere una prestazione e un risultato positivo. E proprio a proposito di risultati è doveroso ricordare che Rodriguez e compagni hanno sempre fatto fatica a rimediare risultati utili quando il numero 28 granata non è sceso in campo. Dunque Juric può sorridere perché contro i pugliesi non solo avrà una carta in più, ma avrà una carta davvero molto importante nel suo mazzo.

Sarà difficile lasciare in panchina un Linetty in super forma per fare spazio a Ricci

Come già anticipato, Ricci è pronto a riprendere il suo posto in campo e per farlo Karol Linetty dovrà tornare in panchina. Per il giocatore polacco non sarà affatto semplice, dato che è reduce da un’ottima prestazione rimediata contro il Bologna, tanto da essere abbracciato da Juric al termine del match contro la squadra di Thiago Motta e da ricevere i complimenti dal suo allenatore che dopo la partita ha dichiarato: “Linetty? Top player. Questa sera ha fatto una partita magnifica”. Dunque, all’interno del Toro è pronto ad accendersi un duello interno molto, ma molto interessante, ovvero quello tra il centrocampista polacco e Ricci perché nessuno dei due vuole stare in panchina e perché tutti e due hanno ancora tanto da mettere in mostra in campo, così da continuare un percorso di crescita che per entrambi ha visto enormi passi in avanti.