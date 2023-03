Sanabria sta attraversando un ottimo periodo di forma, contro il Bologna ha messo lo zampino nell’azione che ha portato al gol di Karamoh

Sono tanti gli spunti positivi che la vittoria, ottenuta in casa contro il Bologna, ha lasciato nella mente di Ivan Juric. Tra questi c’è senza alcuna ombra di dubbio la prova rimediata da Antonio Sanabria. L’attaccante ex Genoa contro la squadra di Thiago Motta non è riuscito a segnare, non dando così continuità alla rete messa a segno nel derby della Mole, ma è stato comunque protagonista di una prestazione molto positiva. Dimostrando in campo di voler dare una mano ai compagni a rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro la Juve, Sanabria infatti ha giocato completamente per la squadra ed è stato proprio lui a servire di prima il pallone che ha portato al gol di Yann Karamoh, con l’attaccante ex Parma che, come il numero 9 del Toro, sta attraversando un periodo particolarmente positivo e non ha assolutamente intenzione di volersi fermare. Dopo un inizio di stagione complicato Sanabria è dunque tornato a rivedere la luce e sa che il suo contributo in campo è davvero fondamentale. In più l’attaccante paraguaiano vuole continuare a fare bene, anche perché vuole mettere in difficoltà Juric quando Pietro Pellegri tornerà dall’infortunio. Il tecnico dovrà riflettere bene su chi schierare in attacco.

Sanabria: nel match contro il Lecce tornerà a cercare il gol

Adesso il numero 9 granata è focalizzato solamente sulla partita contro il Lecce. Una sfida che non sarà affatto semplice per diversi motivi, tra cui il fatto che i giallorossi sono reduci da una sconfitta rimediata contro l’Inter e quindi vorranno riscattarsi. Inoltre anche la statistica afferma che i granata allo stadio Via del Mare hanno sempre faticato a rimediare un risultato positivo. Per questo Sanabria sa perfettamente che nel match contro la squadra guidata da Marco Baroni dovrà dare ancora una volta tutto e sicuramente farà di tutto per cercare di ritrovare la gioia del gol. Il Lecce è avvistato e dalla sua parte avrà Federico Baschirotto, difensore del club pugliese che sta facendo benissimo tanto da attirare tantissimi riflettori su di sè.