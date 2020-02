Longo più Asta e il Filadelfia torna a riempirsi (e ad aprirsi): dalla piazza un segnale di fiducia, ma la squadra deve svoltare. Tutti sono sotto osservazione

L’entusiasmo del cambiamento ha il color granata degli spalti del Filadelfia, di nuovo gremiti in un mercoledì di febbraio, qualsiasi per tutti meno che per il popolo del Toro. Era la prima volta utile per (ri-)vedere Moreno Longo, ma anche Tonino Asta: due che son tornati in granata dalla porta principale dopo esservi usciti da giovani allenatori della Primavera. Un migliaio sugli spalti, tanti applausi, nessuna contestazione: questo è stato il clima che ieri ha accompagnato Belotti e compagni alla sfida contro la Sampdoria di sabato pomeriggio (ore 18). Già, perché il campionato non si è fermato a guardare la muta del Torino. Che pure c’è stata, improvvisa.

Filadelfia, Longo riaccende l’entusiasmo

“Svegliali Moreno!”, ha urlato qualcuno. Si riferiva ai giocatori. Quelli no, non sono cambiati. E adesso devono svoltare, dopo aver contribuito ad affondare il vascello Mazzarri a Lecce come contro l’Atalanta. Il concetto lo aveva fatto passare subito il nuovo tecnico granata al momento della presentazione: “Noi per primi dobbiamo alimentare l’entusiasmo della gente”. Ma è consapevole, Longo, che il suo arrivo ha riacceso una scintilla.

Un passo verso la squadra la piazza l’ha fatto, evidente e rumoroso. Certo, la fiducia non è ancora totale. “Stiamo a vedere”, ci hanno detto in molti. Insomma, ben venga la virata granata in panchina ma ora servono le prestazioni. E i risultati.

Intanto domani i cancelli del Fila torneranno chiusi. Ma nessun imprevisto: “Chiuderemo solo due o tre giorni prima della partita”, aveva già spiegato il nuovo mister. La Samp è vicina.