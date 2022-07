I prezzi dei biglietti per la sfida con i vincitori dell’Europa League: 18 prezzo intero, 14 in piedi adulto e 10 bambino. Gratis fino ai 6 anni

Il 15 luglio allo stadio Hofmaninger di Bad Wimsbach, il Torino disputerà la prima amichevole della stagione che lo metterà di fronte all’Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League. L’orario non è stato ancora reso noto, mentre sono usciti i prezzi dei biglietti. 18 euro prezzo intero, ridotto in piedi 14 euro e per i bambini 10 euro. I ridotti riguardano gli studenti dai 15 ai 17 anni e pensionati e i bambini dai 6 ai 14 anni. Gratis invece per età al di sotto dei 6 anni e persone con disabilità. Prezzo normale per accompagnatori. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del SK Bad Wimsbach. Verranno inviati via e-mail, immediatamente dopo l’ordine. In caso di domande contattare l’indirizzo tickets@sky1933.at.