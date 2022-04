Si fermano Pobega e Lukic, Mandragora sta migliorando e potrebbe tornare dopo aver saltato le partite contro Milan e Lazio

Non arrivano belle notizie in casa Torino, a pochi giorni dal match contro lo Spezia per quanto riguarda gli infortunati. Soprattutto per quanto concerne il centrocampo, dove la coperta sarà un po’ corta. Infatti, sono in forte dubbio le presenze di Tommaso Pobega e Sasa Lukic per la sfida contro la squadra allenata da Thiago Motta. Pobega, che tra l’altro ha un passato con la maglia dello Spezia, è alle prese con un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Mentre Lukic potrebbe dare forfait perché ha rimediato una contusione al gemello mediale sinistro (il 10 ci proverà fino all’ultimo). L’assenza del numero 4 granata si ripercuoterebbe sulla trequarti. Con Dennis Praet che non è ancora pronto per giocare, per sostituire Pobega si candidano Marko Pjaca e Demba Seck, che fin qui ha raccolto davvero pochi minuti in campo. Intanto c’è da sottolineare anche una buona notizia, ovvero il fatto che Rolando Mandragora sta tornando.

Ricci certezza. E Linetty…

Data questa emergenza a centrocampo nel match contro lo Spezia, Ivan Juric molto probabilmente in mezzo al campo schiererà Samuele Ricci, mentre per l’altro posto l’incertezza resterà fino all’ultimo. L’ex Empoli è reduce dalla partita contro la Lazio, dove ha disputato tutta la partita e ha rimediato una buona prestazione. Il giocatore, anche contro i biancocelesti, ha dimostrato una crescita costante e nella prima frazione di gioco ha avuto anche una grande occasione per segnare.

Aspettando novità da Mandragora e Lukic, sullo sfondo resta Linetty che, invece, non gioca da tantissimo tempo ed è stato messo ai margini. L’ultima partita in cui il centrocampista polacco è sceso in campo è stato il 12 dicembre scorso nel match di Coppa Italia contro Sampdoria. Tornare in campo per Linetty sarebbe un’importante chance per dare un segnale a Juric a poche giornate dal termine del campionato.