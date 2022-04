Andrea Belotti, uscito in anticipo contro la Lazio, dovrà stare fermo almeno due settimane

Un finale di stagione sempre più complicato per il Torino che nell’ultimo periodo ha perso diverse pedine importanti. Tra queste anche il capitano, Andrea Belotti. Nessuna scelta tattica contro la Lazio (quando è stato sostituito all’intervallo) ma un fastidio al bicipite femorale sinistro, che si è rivelata essere un’elongazione. Il capitano granata si è perciò aggiunto ufficialmente alla lista degli indisponibili e rischia di stare fuori come minimo due settimane.

Belotti, stop lungo per l’infortunio contro la Lazio

Infortuni di questo tipo non si archiviano sempre facilmente e lo sa bene chi di mestiere fa l’interprete sul rettangolo verde. Juric avrà perciò il suo bel da fare per trovare soluzioni efficaci nel reparto offensivo e contenere i danni: Spezia, il recupero con l’Atalanta e sicuramente l’Empoli sono i match che Belotti dovrebbe saltare con certezza. La sua situazione rischia però di minare non solo il finale di stagione dei granata. In ballo c’è infatti tanto, molto di più.

Belotti, a rischio anche il futuro

Con la questione rinnovo ancora sotto i riflettori, le offerte potrebbero calare, tenendo presente che in un momento così cruciale di carriera, il Gallo è arrivato già a tre infortuni in stagione. Resta poi il conto in sospeso con i tifosi del Toro, di cui è diventato il beniamino a tutti gli effetti. Dare ancora il suo contributo al club gli avrebbe infatti permesso di ripagarli fino all’ultimo del loro sostegno e chiudere così al meglio la sua avventura in caso di addio. Una tegola che non passa inosservata e che rende difficili le cose. solo il tempo potrà però dettare i tempi di scrittura di questo finale.