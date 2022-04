Si ipotizzano guai fisici per il Gallo Belotti: il capitano granata è stato sostituito all’intervallo di Lazio-Torino

Un problema fisico: è quello che si teme per Andrea Belotti, sostituito al 45′ di Lazio-Torino. Il capitano del Toro è andato ad accomodarsi in panchina, sostituito in favore di Pellegri. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle condizioni del Gallo, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco.