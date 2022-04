Contro la Lazio è arrivato l’ennesimo pareggio oltre l’85’, che ha portato il totale di punti persi a 11

Il lupo, o meglio, il Toro perde il pelo ma non il vizio. Il ritorno con la Lazio si aggiunge infatti alla lunga lista delle sfide pareggiate (o perse) dall’85’ in avanti. Uno dei peggiori modi per dilapidare punti e i granata sembrano essere dei veri campioni in tutto questo. Rimasti al comando per gran parte del tempo, hanno avuto l’ennesimo blackout nel finale, costato due punti, attualmente pocco utili alla causa classifica ma che, se sommati agli altri, avrebbero costituito un bottino corposo di undici punti.

Toro, a giochi fatti la luce si spegne

Atalanta all’andata, doppia sfida con la Lazio, Sassuolo e Inter al ritorno: questi i club che hanno reso il Torino vittima di sè stesso. Quando i giochi sembrano fatti, ecco che arriva un guizzo avversario inaspettato e particolarmente concreto che costringe gli uomini di Juric a dover rifare tutto da capo in un lasso di tempo estremamente breve. Il risultato? Tutte quelle potenziali fonti di punti si sono invece trasformate in una sconfitta e ben quattro pareggi.

Con undici punti in più, il Toro sarebbe al posto dell’Atalanta

Sommando infatti quegli undici punti persi a quelli invece portati a casa, nelle saccocce dei granata ce ne sarebbero 51, gli stessi dell’Atalanta, attualmente in ottava posizione ma che può ancora provare ad insidiare Lazio e Fiorentina a 56. Resta quindi tanto amaro in bocca e questo problema dei finali di gara da mettere in cima alla lista delle priorità. Risolverlo consentirebbe già un buon passo in avanti per la prossima stagione.