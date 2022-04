Il rendimento di Singo sul rettangolo verde è calato drasticamente nell’ultimo periodo. Juric contro la Lazio gli ha preferito Aina

Con il campionato che sta volgendo al termine, per alcuni giocatori di Juric la fatica dell’annata inizia a farsi sentire. Tra questi un giocatore che fino a poco tempo era tra i più positivi: Wilfried Singo. Qualità e fisicità hanno subito una secca battuta d’arresto e la prestazione contro la Lazio ne è l’emblema. Il giovane esterno granata non è passato inosservato ma non di certo in positivo.

Singo, i cali costano cari: cambiano le gerarchie di Juric

Subentrato a Ola Aina al 74′, ha commesso diversi errori ingenui, non garantendo il contributo sperato da Paro e Juric. La sua partita è divventata una nota negativa della sua stagione, peggiorata nell’ultimo periodo, rendendo quella effettuata, una sostituzione particolarmente inefficace. È però solo l’ultima briciola. Inserito infatti spesso da titolare da inizio anno, è questa volta stato sclazato da Ola Aina, nella lista dei meno graditi dal tecnico croato ma costretto a fare delle scelte con poche possibilità.

Juric, un passo indietro su Aina, schierato titolare per la prima volta nel 2022

“Aina ha finito il girone d’andata in modo strepitoso, poi dopo la Coppa d’Africa non si è mai allenato nel modo giusto. Io spero che lui alzi il livello perché secondo me ha tanto da dare”, questo il commento di Juric sul nigeriano che è riuscito a ritagliarsi uno spazio contro la Lazio, diventata la sua prima partita da titolare in granata del 2022. Sapendo di potersi giocare le sue carte, può perciò ora concentrarsi su una chiusura propositiva del campionato.