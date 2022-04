Sul cross di Milinkovic-Savic al 92′ Berisha è rimasto a metà strada ma per tutta la partita ha sbagliato le uscite aeree

Non lo abbiamo scoperto di certo ieri che al Torino c’è un problema portiere: sono mesi che ciò è evidente e il cambio di gerarchie tra i pali delle ultime settimane, con Etrit Berisha che ha preso in pianta stabile il porto di Vanja Milinkovic-Savic, ne è la dimostrazione. Ma con la promozione a titolare dell’ex Spal si è messa una toppa ma non si è ancora risolto definitivamente il problema (a dimostrarlo sono anche i tanti gol evitabili subiti): a buone prestazioni, come quelle con Bologna, Inter, Salernitana e Genoa, ne ha alternate altre insufficienti, come quelle contro Genoa e Lazio. E proprio in queste due gare sono emerse in maniera evidente le lacune nelle uscite del numero 1.

Torino: gli errori di Berisha contro la Lazio

Contro la Lazio Berisha non ha mai trasmesso sicurezza quando nell’area di rigore granata sono arrivati i cross. Tre gli esempi lampanti: lo scontro con Zima dove i due hanno rischiato di combinarla grossa, un’uscita a vuoto da azione d’angolo a cui ha però poi posto rimedio con una gran parata su Milinkovic-Savic, infine l’azione del gol di Immobile al 92′. Sul traversone di Milinkovic-Savic dalla destra, Berisha ha prima fatto due passi avanti come per andare ad anticipare Immobile, poi ci ha ripensato rimanendo a metà strada e facendosi trovare fuori posizione dopo l’incornata del centravanti biancoceleste.

Calciomercato Torino: per il futuro un nuovo portiere

Fra una settimana contro lo Spezia sarà, con ogni probabilità, ancora Berisha a difendere la porta del Torino, ma non è un mistero che il dt Davide Vagnati abbia iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo numero 1 per la prossima stagione: l’idea Mattia Perin è sfumata definitivamente dopo il rinnovo con la Juventus, Alex Meret potrebbe invece prolungare con il Napoli, restano però vive le ipotesi Alessio Cragno e Marco Carnesecchi. Per ora è ancora troppo presto per parlare di trattative.