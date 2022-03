Calciomercato Torino / L’agente di Cragno, Graziano Battistini, ha rivelato di aver parlato con il Toro del portiere del Cagliari

Il responsabile dell’area tecnica granata, Davide Vagnati, è alla ricerca di un portiere al quale far difendere la porta del Toro nella prossima stagione. Sia Vanja Milinkovic-Savic che Etrit Berisha non hanno convinto Ivan Juric, commettendo diversi errori nel corso della stagione. Tra i nomi dei portieri che sta seguendo il Toro, nelle ultime ore è venuto fuori quello di Alessio Cragno. A questo proposito il procuratore del portiere del Cagliari Graziano Battistini, parlando al sito centotrentuno.com, ha dichiarato: “Chiacchiere ce ne sono sempre, può starci che Alessio sia un portiere che piace e che viene accostato a più club ed è normale che finisca nell’attenzione di più di una società in questo determinato periodo della stagione. Però al momento più che di qualche classica chiacchierata non c’è stato niente con il Torino”. Dopo una prima chiacchierata potrebbe iniziare una vera e propria trattativa, per cercare di portare Cragno all’ombra della Mole.

Oltre a Cragno Vagnati pensa a Meret e Carnesecchi

Sicuramente sul taccuino di Vagnati sotto la voce ”portieri” non c’è solo Cragno, ma c’è appuntato anche il nome di Alex Meret, profilo molto interessante che il dt del Toro segue già da parecchio tempo, ovvero dall’estate del 2020, quando Salvatore Sirigu fu molto vicino a lasciare il club granata, ma poi decise di rimanere ancora una stagione. E non solo Meret. Il Toro tiene d’occhio anche Marco Carnesecchi oltre a Mattia Perin, che in passato aveva già lavorato con Juric, che però ormai sembra molto vicino al rinnovo con la Juve. Dunque diversi nomi per il futuro portiere, ma la priorità per il Toro rimane quella di concludere al meglio la stagione in corso.