Calciomercato Torino / Le parole del ds del Wolfsburg hanno spaventato i tifosi ma per riscattare Brekalo i granata hanno ancora tempo

“Nessun dirigente del Torino ci ha contattato, Brekalo tornerà da noi in estate”. Le dichiarazioni alla Bild del ds del Wolfsburg, Marcel Schafer, hanno spaventato i tifosi granata: ma davvero il futuro del trequartista croato sarà lontano dal Piemonte? La risposta è no, l’obiettivo della società granata è infatti quello di tenere il giocatore, come da richiesta di Ivan Juric. Il tempo per portare a termine l’operazione e assicurarsi il cartellino del giocatore infatti non manca.

Calciomercato Torino: per Brekalo si continua a trattare

Quest’oggi, a differenza da quanto era emerso in un primo momento, non scadranno i termini per esercitare il diritto di riscatto sul cartellino giocatore, che si attesta attorno ai 12 milioni di euro, ma la società granata avrebbe ben più di ventiquattro ore a disposizione per tenersi stretto Brekalo: tempo che Vagnati e Cairo vogliono sfruttare per cercare di trovare un accordo a cifre inferiori a quelle concordate la scorsa estate ma, al momento, sembra molto difficile che il Torino si lasciare scappare il trequartista croato. Anche perché perderlo dopo una sola annata, vorrebbe dire fare un passo indietro non da poco per quanto riguarda il nuovo progetto tecnico.

Il Torino ha dalla sua l’accordo col giocatore

Il Toro sembra però avere le idee chiare su cosa fare con Brekalo e cercherà di trattare per avere interamente il suo cartellino ma a condizione maggiormente vantaggiose. Anche perché dalla sua può vantare un accordo di massima col giocatore, disposto ad impegnarsi con la società granata per quattro anni, fino a giugno 2026. A dimostrazione della fiducia in un ragazzo che in questa stagione ha messo a segno sei reti e un assist in ventitré presenze. Lo stesso Brekalo in un’intervista rilasciata circa un mese fa aveva dichiarato: “Il mio futuro è a Torino”.