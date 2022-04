Ola Aina nelle ultime due partite di campionato è tornato a rivedere il campo anche per essere messo in vetrina in vista del prossimo mercato

Ormai sono diverse settimane che il Toro, oltre a voler concludere nel migliore dei modi il campionato in corso, sta gettando le basi per la prossima stagione. Tra le strategie che il club granata sta adottando c’è quella di voler far giocare il più possibile Ola Aina, in modo da metterlo in vetrina in vista della prossima sessione di mercato. In previsione del consueto appuntamento il dt granata Davide Vagnati, oltre al numero 34 del Toro, farà di tutto per cercare di vendere anche gli altri giocatori che sono considerati degli esuberi: Simone Verdi, Armando Izzo, Karol Linetty e Simone Zaza. Per questo è plausibile pensare che fino al termine del campionato si vedrà molto spesso Ola Aina in campo, sperando che riesca ad inanellare una serie di prestazioni positive, anche perché per il momento l’obiettivo primario rimane quello di terminare nel miglior modo possibile questo campionato e anche Ola Aina dovrà dare una mano.

Le prestazioni rimediate da Ola Aina contro Milan e Lazio

Ola Aina è tornato a rivedere il campo dopo tantissimo tempo, entrando a gara in corso nel match contro il Milan tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Contro i rossoneri il difensore nigeriano ha rimediato una buona prestazione anche considerando che non lo si vedeva in campo da prima della Coppa d’Africa, ovvero dal match contro l’Inter che si è disputato lo scorso dicembre. Una prova positiva rimediata anche contro la Lazio quella di Ola Aina, che contro i biancocelesti è sceso in campo dal 1’ minuto. Ora il club granata spera che il difensore ex Chelsea possa continuare così, in modo da attirare su di lui qualche pretendente in fase di mercato e venderlo al miglior offerente.